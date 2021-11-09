Достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинство взрослых должны стремиться спать от 7 до 9 часов в сутки, подчеркивают ученые.

В Великобритании ученые выяснили, когда надо ложиться спать, чтобы не иметь проблем с сердцем. Так, по их данным это отрезок времени с 22:00 до 23:00.

Как пишет ВВС. Украина, команда ученых UK Biobank, которая провела исследование с участием 88 тысяч добровольцев, считает, что объяснить выявленную связь со снижением риска сердечных приступов и инсультов может синхронизация сна в соответствии с внутренними часами человека.

Естественный 24-часовой ритм организма важен для хорошего самочувствия и внимания. Он также может влиять на кровяное давление.

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В рамках исследования, опубликованного в European Heart Journal, эксперты собрали данные о времени сна и бодрствования добровольцев в течение семи дней с помощью устройства, похожего на наручные часы, и наблюдали за тем, что происходило с участниками исследования с точки зрения здоровья сердца и кровообращения в среднем в течение шести лет.

Чуть более 3000 взрослых имели сердечно-сосудистые заболевания. Многие из этих случаев случались у людей, которые ложились спать позже или раньше "идеального" времени - с 22:00 до 23:00.

Связь сохранялась после корректировки продолжительности и нерегулярности сна.

Исследователи пытались контролировать другие факторы, которые, как известно, влияют на риск сердечных заболеваний, такие как возраст, вес и уровень холестерина, но подчеркивают, что их исследование не может доказать причинно-следственную связь.

"Результаты свидетельствуют, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы", - заявил автор исследования доктор Дэвид Планс из Эксетерского университета.

"Это большое исследование показывает, что ложиться спать с 22 до 23 часов может быть лучшим вариантом для большинства людей, чтобы надолго сохранить свое сердце здоровым", - говорит Регина Гиблин, старшая медсестра отделения кардиологии Британского фонда сердца.

Достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинство взрослых должны стремиться спать от 7 до 9 часов в сутки, подчеркивают ученые.

Напомним, как писал УНИАН, ранее эксперты объяснили, почему снятся эротические сны.

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Автор: Виктория Гордиенко