Сексолог рассказал, как наши сны о сексе отражают нашу действительность.

Во сне логика природных событий заменяется на логику нашей психики, поэтому порой нам очень трудно к увиденным сновидениям подобрать какой-то смысл.

Как рассказал врач-психотерапевт, сексолог Международного института глубинной психологии Эдуард Ливинский, сон - это еще и возможность воссоздать то, что мы бы хотели, чтобы у нас произошло, пишет nashamama. Также это определенный способ разряжения, разрешения чего-то, о чем мы думаем во время бодрствования.

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Эксперт назвал несколько причин, почему нам снятся эротические сны:

Удовлетворение сексуальных потребностей

Сексуальность человека как биологическая функция - это всего лишь еще одна из функций его организма. Такая же, как функция дыхания, пищеварения. По природе женщина испытывает потребность заниматься сексом, поскольку существует жестко запрограммирована генетическая программа, согласно которой женщина должна рожать детей. Поэтому время от времени в зависимости от темперамента женщины к органам, выполняющим функцию деторождения, направляется поток энергии и прилив крови. И если у женщины есть какие-либо совершенно нормальные сексуальные потребности, но они по какой-либо причине либо не удовлетворяются, либо не могут быть удовлетворены, тогда зоной их удовлетворения становятся сновидения.

Удовлетворение психической потребности

У психоаналитиков есть такая шутка: женщина хочет получить от мужчины фаллос, а получает пенис. Фаллос в этом случае — символ управления над реальностью, а пенис - всего лишь орган, который раздражает стенку родильных путей. Сон может быть моделью того, что мы хотим получить на самом деле, но поскольку сексуальная энергия самая сильная, то способом получения удовлетворения психической потребности будет сексуальная связь. Например, если со своим мужем женщина не получает того, что она хочет, ей может присниться другой мужчина, который будет обращаться с ней именно так, как ей нужно.

Если не хватает нежности во взаимоотношениях, женщине может присниться, что у нее эротические взаимоотношения с подругой, потому что от женщины можно получить больше нежности, чем от мужа. Если женщине снится, что она мужчина и занимается сексом, то это может означать, что у нее доминационный тип психологии.

Поэтому во время анализа сновидений однозначного ответа быть не может. Нужно разбирать каждую конкретную ситуацию, и часто одно сновидение может ничего не прояснить.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что означают сновидения в сентябре 2021 года.

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Автор: Виолетта Орлова