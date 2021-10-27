Эксперты утверждают, что клитор имеет важную роль для полноценной репродуктивной функции женского организма.

Специалисты из Шеффилдского университета (Англия) опровергли миф о том, что клитор является единственным органом, предназначенным исключительно для удовлетворения.

Об этом пишет Nashamama со ссылкой на исследование ученых, напечатанное в журнале Clinical Anatomy.

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Ученые проанализировали множество работ по этой теме за последнее десятилетие. Они пришли к выводу, что роль клитора не сводится лишь к получению удовольствия.

По данным экспертов, стимуляция этого органа повышает температуру и улучшает кровоток во влагалище, а также влияет на изменение положения шейки матки для повышения шансов оплодотворения. Соответственно, клитор имеет важную роль для полноценной репродуктивной функции женского организма.

Ученые отметили, что практика женского обрезания, которая существует до сих пор во многих культурах, снижает шансы женщины забеременеть.

Напомним, как писал УНИАН, по данным ООН более 200 миллионов женщин перенесли болезненную процедуру обрезания. В организации призвали положить конец этой практике, объявив 6 февраля днем нетерпимости к женскому обрезанию.

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Автор: Виолетта Орлова