Наверное, нет в интимной жизни двоих темы более интригующей, чем куннилингус. Не все женщины любят, когда их ублажают орально. Одним просто не нравится чувствовать между ног чужую голову, другие опасаются неприятного запаха, травмы и мало ли чего еще.
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Предлагаем обсудить некоторые нюансы, чтобы все таки решится и получить удовольствие.
- Там все еще сухо
Можно использовать немного лубриканта, особенно если предполагается еще и игра пальцами, пишет Cosmo. Если ты переживаешь за изменение вкуса, попробуй смазку без вкуса и запаха. Даже пара капель дополнительной смазки качественно улучшит твое наслаждение.
- Ты переживаешь о запахе
Прежде всего уясни, что если ты здорова (нет бактериального вагиноза или, например, трихомониаза), то там все выглядит и пахнет так, как нужно. А тот, кто пытается тебя пристыдить запахом, небось не очень-то вообще хочет туда лезть! Запах может немного меняться на протяжении цикла, а также из-за живущих там хороших бактерий. Но если ты все еще думаешь об этом, попробуй лубриканты с запахом и подслащенные стевией.
- Стимуляция не слишком разнообразна
Не стесняйся добавить к ласкам секс-игрушку или попросить его использовать пальцы. Пусть он введет палец внутрь, одновременно лаская языком твой клитор, - получишь двойное удовольствие.
- Вы не обсуждали варианты действий
Каждый организм имеет свои особенности, а твой партнер вряд ли читает мысли. Он не может знать заранее, какие ласки тебе понравятся: нежные, требовательные или агрессивные. Обсудить можно до или после, но лучше всего направлять его в процессе: сильнее или слабее, сосредоточиться на том или этом месте. Тем более ты и сама не всегда знаешь, где приятно, пока не попробуешь.
- Тебе неудобно, что все внимание - твое
Если ты боишься, что не достигнешь оргазма, над которым он так упорно работает, или переживаешь, что он не получает свою часть удовольствия, можно переместиться в позу 69 и тоже заняться делом. Еще один способ отвлечься от «ну когда же?» - поставить таймер на 5-10 минут. Даже если ты не получишь оргазма, удовольствия все равно будет достаточно и никто не устанет.
- Все начинается слишком быстро
Даже если оральный секс — прелюдия к обычному, стоит потратить немного времени на разогрев. Возбужденный организм куда более восприимчив к ласкам, чем «холодный», и вы оба получите больше удовольствия.
- Ты не находишь подходящей позиции
Попробуй лечь и положить под ягодицы небольшую подушку. Тогда ты сможешь расслабиться, а мышцы не сведет в неподходящий момент. Если не хочешь лежать — встань перед его лицом. Звучит странно, но на самом деле такая поза дает тебе возможность регулировать силу его движений, приближаясь или отдаляясь, а у него остаются свободными руки (шаловливые, разумеется). Только подберите удачное положение для его шеи, чтобы не затекала.
- Тебе не хватает контроля
То, что он делает всю работу, не значит, что тебе надо просто отдыхать. Можешь двигать ногами, приближаться и отодвигаться и даже направлять рукой его голову.
- Он не знает, как ты себя трогаешь
Лучший способ рассказать, что тебе нравится, - это показать. Тогда он сможет оценить нажим и скорость, с которой нужно работать, а также места, ласки которых тебе подходят больше всего.
- Тебе неловко предъявлять претензии
Попробуй высказать их в форме обратной связи, а не руководства к действию. Направлять и указывать можно лишь тогда, когда ты - перфекционистка, а он - послушный раб (то есть почти никогда). Да и выражать желания словами стоит лишь в том случае, когда он их воспринимает и готов экспериментировать.
Оральный секс - огромное поле исследований для вас обоих, не стоит превращать его в поле брани.
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