Оральный секс — огромное поле исследований для вас обоих, не стоит превращать его в поле брани.

Наверное, нет в интимной жизни двоих темы более интригующей, чем куннилингус. Не все женщины любят, когда их ублажают орально. Одним просто не нравится чувствовать между ног чужую голову, другие опасаются неприятного запаха, травмы и мало ли чего еще.

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Предлагаем обсудить некоторые нюансы, чтобы все таки решится и получить удовольствие.

Там все еще сухо

Можно использовать немного лубриканта, особенно если предполагается еще и игра пальцами, пишет Cosmo. Если ты переживаешь за изменение вкуса, попробуй смазку без вкуса и запаха. Даже пара капель дополнительной смазки качественно улучшит твое наслаждение.

Ты переживаешь о запахе

Прежде всего уясни, что если ты здорова (нет бактериального вагиноза или, например, трихомониаза), то там все выглядит и пахнет так, как нужно. А тот, кто пытается тебя пристыдить запахом, небось не очень-то вообще хочет туда лезть! Запах может немного меняться на протяжении цикла, а также из-за живущих там хороших бактерий. Но если ты все еще думаешь об этом, попробуй лубриканты с запахом и подслащенные стевией.

Стимуляция не слишком разнообразна

Не стесняйся добавить к ласкам секс-игрушку или попросить его использовать пальцы. Пусть он введет палец внутрь, одновременно лаская языком твой клитор, - получишь двойное удовольствие.

Вы не обсуждали варианты действий

Каждый организм имеет свои особенности, а твой партнер вряд ли читает мысли. Он не может знать заранее, какие ласки тебе понравятся: нежные, требовательные или агрессивные. Обсудить можно до или после, но лучше всего направлять его в процессе: сильнее или слабее, сосредоточиться на том или этом месте. Тем более ты и сама не всегда знаешь, где приятно, пока не попробуешь.

Тебе неудобно, что все внимание - твое

Если ты боишься, что не достигнешь оргазма, над которым он так упорно работает, или переживаешь, что он не получает свою часть удовольствия, можно переместиться в позу 69 и тоже заняться делом. Еще один способ отвлечься от «ну когда же?» - поставить таймер на 5-10 минут. Даже если ты не получишь оргазма, удовольствия все равно будет достаточно и никто не устанет.

Все начинается слишком быстро

Даже если оральный секс — прелюдия к обычному, стоит потратить немного времени на разогрев. Возбужденный организм куда более восприимчив к ласкам, чем «холодный», и вы оба получите больше удовольствия.

Ты не находишь подходящей позиции

Попробуй лечь и положить под ягодицы небольшую подушку. Тогда ты сможешь расслабиться, а мышцы не сведет в неподходящий момент. Если не хочешь лежать — встань перед его лицом. Звучит странно, но на самом деле такая поза дает тебе возможность регулировать силу его движений, приближаясь или отдаляясь, а у него остаются свободными руки (шаловливые, разумеется). Только подберите удачное положение для его шеи, чтобы не затекала.

Тебе не хватает контроля

То, что он делает всю работу, не значит, что тебе надо просто отдыхать. Можешь двигать ногами, приближаться и отодвигаться и даже направлять рукой его голову.

Он не знает, как ты себя трогаешь

Лучший способ рассказать, что тебе нравится, - это показать. Тогда он сможет оценить нажим и скорость, с которой нужно работать, а также места, ласки которых тебе подходят больше всего.

Тебе неловко предъявлять претензии

Попробуй высказать их в форме обратной связи, а не руководства к действию. Направлять и указывать можно лишь тогда, когда ты - перфекционистка, а он - послушный раб (то есть почти никогда). Да и выражать желания словами стоит лишь в том случае, когда он их воспринимает и готов экспериментировать.

Оральный секс - огромное поле исследований для вас обоих, не стоит превращать его в поле брани.

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Автор: Иван Бойко