В правительстве Британии сообщили, что вирус несет угрозу как будущим матерям, так и их будущим детям.

В Британии призывают беременных пройти курс вакцинации от коронавируса. Для этого запускают рекламную кампанию, которая расскажет о рисках в результате заболевания для детей и беременных.

Как пишет The Guardian, правительство предупреждает, что большая часть женщин, поступивших в COVID-больницы в прошлом году, не были вакцинированы от коронавируса. Болезнь несет угрозу как будущим матерям, так и их будущим детям.

Правительство заявляет, что вместе с медицинскими экспертами и учреждениями стало ясно, что вакцины от коронавируса безопасны для беременных женщин и не влияют на фертильность.

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В стране запускают компанию, призывающую будущих мам как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. В ходе компании женщинам расскажут о рисках COVID-19. Также по радио и в соцсетях будут транслироваться свидетельства беременных женщин, получивших вакцину.

Напомним, заслуженный врач Украины, акушер-гинеколог Вячеслав Каминский заявил, что вакцинация от коронавируса беременным женщинам совершенно не вредна, а необходима, вопреки мифам, бытующим об этом вопросе.

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