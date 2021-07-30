Отмена контракта связана с тем, что бразильский регулятор так и не выдал лицензию на использование Sputnik V.

Правительство Бразилии планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 млн доз российской вакцины Sputnik V.

Об этом заявил глава бразильского Министерства здравоохранения Марсело Кейрога, сообщает "Голос Америки".

По словам министра, это решение связано с серьезными задержками в выдаче разрешения на использование российской вакцины. Все решения об использовании той или иной вакцины в Бразилии принимаются федеральным регулятором в сфере здравоохранения, агентством Anvisa.

Кейрога добавил, что бразильская кампания по иммунизации населения против коронавируса в настоящее время "не нуждается" в поставках российской вакцины, уточнив, что ситуация может поменяться в случае, если Anvisa выдаст лицензию на использование Sputnik V.

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Соглашение об импорте 10 млн доз Sputnik V было подписано Российским фондом прямых инвестиций с бразильской фармацевтической компанией União Quimica, которая также планировала производить российскую вакцину непосредственно в Бразилии для ее экспорта в соседние страны. Для этого компании требовалось получить разрешение от Anvisa на использование в чрезвычайных ситуациях. Процесс застопорился, потому что União Quimica не предоставила регулятору полную информацию о вакцине.

Министр здравоохранения также заявил об отмене контракта стоимостью 316 млн долларов на поставку 20 млн доз индийской вакцины Covaxin, производимой компанией Bharat Biotech. Контракт признан недействительным, так как Anvisa не одобрила использование вакцины.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии

С начала пандемии в Бразилии было зарегистрировано 20 млн случаев заражения и более 550 тыс. смертей, связанных с коронавирусом. Сейчас смертность снизилась более чем вполовину в сравнении с пиковым моментом, который пришелся на апрель этого года. Бразилия занимает второе место в мире по числу смертей, связанных с COVID-19.

Автор: Тамара Отовская