Накануне он 14 раз за минуту икнул в прямом эфире.

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после десятидневного приступа хронической икоты. Предварительно, медики диагностировали кишечную непроходимость.

Об этом пишет AJ.

Во время последней президентской прямой трансляции Болсонару икнул около 14 раз за одну минуту, замечает The Washington Post.

66-летний глава Бразилии жаловался на икоту после операции на зубном имплантате. Сейчас Болсонару находится в больнице Сан-Паулу под охраной.

Читайте такжеПрезидент Бразилии предположил, что вакцина от COVID-19 превращает людей в крокодилов (видео)Из-за срочной операции все запланированные встречи Болсонару отменили на ближайшие 48 часов.

Сын президента добавил, что отца перевели в отделение интенсивной терапии и интубировали, чтобы он не вдыхал жидкость из желудка.

Медики выясняют причину появления икоты.

Это произошло в период, когда Сенат расследует эффективность действий правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Самого главу Бразилии обвиняют в неадекватной реакции на эпидемию, из-за чего его рейтинг заметно снизился.

Вскоре после новостей о переводе Болсонару в Сан-Паулу на страницах президента в соцсетях появилось его фото в больничной палате. На фотографиях Болсонару улыбается с закрытыми глазами, увешанный датчиками и трубками.

Здоровья Болсонару пострадало после нападения во время предвыборной кампании в 2018 году – мужчине порезали кишечник. Депутаты из окружения главы государства считают, что именно этот инцидент и стал причиной новой госпитализации Болсонару.

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Автор: Яна Ставская