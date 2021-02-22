Грохот автомобилей и самолетов может нанести вред не только здоровью ушей, но и сердца.

В 2011 году самый загруженный аэропорт Германии во Франкфурте открыл свою четвертую взлетно-посадочную полосу. Это расширение стало причиной для больших протестов. В течение нескольких лет демонстранты собирались возле аэропорта каждый понедельник.

"Моя жизнь уничтожается. Каждый раз, когда я иду в свой сад, я слышу или вижу самолеты прямо надо мной", - сказал один из участников протеста в 2012 году.

Из-за новой взлетной полосы десятки самолетов начали летать над домом кардиолога из Университетского медицинского центра в городе Майнц Томаса Мюнзеля, - пишет The Atlantic.

"Я жил неподалеку немецкого автобана и рядом с путями городской электрички. Шум самолетов раздражает больше всего", - сказал Мюнзель.

Читайте такжеПочти у половины переболевших COVID-19 в тяжелой форме выявлены проблемы с сердцем - ученыеВ 2009 году он прочитал отчет ВОЗ, в котором сердечно-сосудистые заболевания связывали с шумом. Но доказательств в то время было не много. Переживая за собственное здоровье, в 2011 году немецкий кардиолог начал исследовать проблему. Громкий шум связывают с потерей слуха. Но грохот самолетов и автомобилей наносит удар не только по ушам. Шум от трафика был определен как второй самый главный стресс-фактор в городах, уступая лишь загрязнению воздуха. В течение предыдущего десятилетия все большее число исследователей обнаружили более прямую связь между шумом от воздушного и наземного транспорта с рядом сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые начали указывать на конкретные механизмы, которые за это ответственны.

Доказательства влияния шума на физиологию "объединяются в более четкую картинку проблемы", - сказал психиатр и эпидемиолог Университета Пенсильвании и президент Международной комиссии по вопросам биологического воздействия шума Матиас Баснер. Однако, по его словам, мало людей на самом деле знают о жестокости так называемого "молчаливого убийцы".

Согласно некоторым оценкам, примерно треть американцев регулярно страдают от нездорового уровня шума, громкость которого обычно начинаются на уровне 70-80 децибел. Для сравнения, нормальный разговор - это примерно 60 децибел. Громкость грохота автомобиля или грузовика варьируется от 70 до 90 децибел. А сирены и самолеты могут достигать отметки в 120 децибел и выше.

Ряд исследований связывает хроническое воздействие шума окружающей среды с повышенным уровнем сердечно-сосудистых проблем. Люди, которые живут рядом с аэропортом во Франкфурте, например, на 7% больше рискуют пострадать от инсульта, чем те, кто живет в таких же районах, но подальше от шума самолетов. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в медицинском журнале Noise & Health. В нем были проанализированы данные более чем миллиона человек.

Читайте такжеСердечный приступ: врачи назвали четыре основных предупреждающих знакаАнализ примерно 25 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний за период между 2000 и 2015 годами среди людей, которые жили рядом с аэропортом Цюриха, выявили значительное повышение смертности ночью после пролета самолетов. Особенно часто это случалось с женщинами. Об этом команда ученых написала в отчете, опубликованном в European Heart Journal.

Ученые пытались выяснить, какие физиологические процессы стоят за тем, что шум наносит удар по сердечно-сосудистой системе. Поэтому они нашли виновника: радикальные изменения в эндотелии - внутренней оболочке артерий и других кровяных сосудов. Его состояние под действием шума может перейти из здорового к воспаленному. И последствия могут быть серьезными.

Когда звук шума достигает мозга, он активирует две важные его области: слуховую, интерпретирующую шум, и миндалевидное тело, которое управляет эмоциональной реакцией. Когда шум становится громче, особенно во время сна, миндалевидное тело активирует реакцию на стресс. Даже если человек спит и не знает об этом.

Реакция вызывает выделение в теле гормонов, таких как адреналин и кортизол. Некоторые артерии сжимаются, другие расширяются. Кровяное давление растет, а уровень сахара и жиров в крови повышается, чтобы мышцы могли ими воспользоваться. Каскад реакций на стресс также провоцирует образование вредных молекул, которые вызывают окислительный стресс и воспаление внутренней оболочки кровяных сосудов. Это нарушение в работе эндотелия влияет на течение крови и влияет на ряд других процессов, которые со временем могут внести свой вклад в появление сердечно-сосудистых заболеваний. Могут появиться проблемы с кровяным давлением, тромбы в сосудах, ожирение и диабет.

Читайте такжеФизическая активность уменьшает риск смерти от инфаркта - исследованиеИсследования на мышах и людях показали, что эндотелий перестает работать эффективно уже через несколько дней ночного шума от самолетов. Это означает, что вредное воздействие угрожает не только людям, которые уже имеют проблемы с сердцем и метаболизмом. Мюнзель опубликовал в журнале Basic Research in Cardiology в 2019 году результаты собственного исследования. В них было отмечено, что даже у здоровых людей, которых просили спать под звуки движения поездов, возникали нарушения работы сосудов чуть ли не сразу.

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Перевод: Лесь Дымань