В штате Андхра-Падеш в Индии госпитализировано почти 500 человек с новой неизвестной болезнью. Всего зафиксировано более 800 случаев выявления этого заболевания. Один заболевший мужчина погиб, однако большинство пациентов быстро выздоровели. Районы Индии со вспышками неизвестной болезни находятся в "психологическом кризисе", а власти стараются справиться с паникой и оказать помощь всем пострадавшим.
Какие симптомы новой болезни
Все пациенты с неизвестным заболеванием обратились в больницу с похожими симптомами:
- признаки эпилепсии;
- головная боль и головокружение;
- рвота;
- боли в спине;
- обмороки.
Большинство заболевших хорошо переносили болезнь и были выписаны из больниц. Пострадали люди из всех возрастных групп.
Связана ли болезнь с коронавирусом
Похоже, что новая болезнь никак не связана с коронавирусом. ПЦР-тесты всех пациентов на коронавирус были отрицательными.
Причина заболевания
Индийские врачи не имеют названия для новой болезни и еще не выявили возбудитель болезни. На экспертизу уже направлены образцы воды, продуктов питания и крови пациентов.
По основной версии экспертов, причиной заболевание может быть отравление токсичными веществами - хлорорганическими пестицидами от комаров. Власти предполагают, что опасные соединения могли попасть воду. Массовое заражение также могло произойти из-за загрязнения воздуха или продуктов питания.
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