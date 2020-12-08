Причиной заболевания может быть отравление токсичными веществами.

В штате Андхра-Падеш в Индии госпитализировано почти 500 человек с новой неизвестной болезнью. Всего зафиксировано более 800 случаев выявления этого заболевания. Один заболевший мужчина погиб, однако большинство пациентов быстро выздоровели. Районы Индии со вспышками неизвестной болезни находятся в "психологическом кризисе", а власти стараются справиться с паникой и оказать помощь всем пострадавшим.

Какие симптомы новой болезни

Все пациенты с неизвестным заболеванием обратились в больницу с похожими симптомами:

признаки эпилепсии;

головная боль и головокружение;

рвота;

боли в спине;

обмороки.

Большинство заболевших хорошо переносили болезнь и были выписаны из больниц. Пострадали люди из всех возрастных групп.

Связана ли болезнь с коронавирусом

Похоже, что новая болезнь никак не связана с коронавирусом. ПЦР-тесты всех пациентов на коронавирус были отрицательными.

Причина заболевания

Индийские врачи не имеют названия для новой болезни и еще не выявили возбудитель болезни. На экспертизу уже направлены образцы воды, продуктов питания и крови пациентов.

По основной версии экспертов, причиной заболевание может быть отравление токсичными веществами - хлорорганическими пестицидами от комаров. Власти предполагают, что опасные соединения могли попасть воду. Массовое заражение также могло произойти из-за загрязнения воздуха или продуктов питания.

Читайте также другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова