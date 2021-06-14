76-летний Зиона Чана возглавлял религиозную секту, практикующую многоженство.

В Индии в штате Мизорам умер 76-летний Зиона Чана - руководитель религиозной секты. Его считают главой крупнейшей в мире семьи.

Как пишет BBC, живет семейство в четырехэтажном доме, в некоторых комнатах стоит по девять-десять кроватей. По сообщениям местных журналистов, его жены жили в комнате возле спальни Чаны. За один ужин они съедают 60 кг картошки или 50 кг риса и 30 куриц.

Движение, которое было основано дедом Чана, поощряет многоженство – все члены общины могут брать себе столько жен, сколько захотят.

В последние годы лидер секты страдал гипертонией и диабетом, что приблизило его смерть. Умер Чан в возрасте 76 лет в больнице. Здоровье Чаны ухудшилось, когда он был дома в селе Бактаунг Тлангнуам. Вечером 13 июня его доставили в больницу, где констатировали смерть.

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Был Чана главой крупнейшей семьи или нет, он и его семья являются местной сенсацией, которая привлекает туристов индийской деревни. Дом семьи является туристической достопримечательностью штата, куда съезжаются люди со всего мира.

Секта, которую возглавлял Чана, насчитывает 2 тысячи последователей. Те члены общины, которые не являются членами семьи мужчины, живут в другом доме.

По данным Reuters, Зиона Чана родился в 1945 году. Он познакомился со своей первой женой в 17 лет — она была на три года старше его. А религиозную секту основал дедушка Чаны в 1942 году.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

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Автор: Виктория Гордиенко