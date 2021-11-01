Австралийские ученые успешно разработали метод проведения прививок с помощью безболезненного "пластыря". Изобретение было сделано для тех, у кого фобия иглы.
Как пишет Xinhua со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances, ученые из Университета Квинсленда (UQ) использовали пластырь "с микрочипом высокой плотности" (HD-MAP), который после нанесения на кожу реципиента позволяет наносить тысячи микроскопических проекций.
Исследователь Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии отметил, что начальное тестирование было проведено на мышах с использованием вакцины COVID-19 американского производства.
Читайте такжеВОЗ: для обеспечения населения мира вакцинами от COVID-19 нужно $23 миллиарда
Преимущества этой технологии заключаются в ее способности вводиться самостоятельно, вакцинировать человека одной дозой и хранить при разных температурах.
"Это может стать большим благом для глобального развертывания вакцинации, особенно в развивающихся странах, где не хватает врачей и помещений для охлаждения вакцин", - отметили ученые.
Более того пластырь также может применяться к вакцинам от полиомиелита, лихорадки денге и гриппа.
Разработчики планируют полноценно представить эту технологию миру и ищут возможности финансирования, чтобы как можно быстрее провести клинические испытания.
Напомним, Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. В этом году им стало слово vax (то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинация").