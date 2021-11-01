По замыслу ученых, этот способ поможет людям, которые боятся игл, а также в ситуациях, когда не удается обеспечивать температурный диапазон для хранения вакцины.

Австралийские ученые успешно разработали метод проведения прививок с помощью безболезненного "пластыря". Изобретение было сделано для тех, у кого фобия иглы.

Как пишет Xinhua со ссылкой на публикацию в журнале Science Advances, ученые из Университета Квинсленда (UQ) использовали пластырь "с микрочипом высокой плотности" (HD-MAP), который после нанесения на кожу реципиента позволяет наносить тысячи микроскопических проекций.

Исследователь Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии отметил, что начальное тестирование было проведено на мышах с использованием вакцины COVID-19 американского производства.

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Преимущества этой технологии заключаются в ее способности вводиться самостоятельно, вакцинировать человека одной дозой и хранить при разных температурах.

"Это может стать большим благом для глобального развертывания вакцинации, особенно в развивающихся странах, где не хватает врачей и помещений для охлаждения вакцин", - отметили ученые.

Более того пластырь также может применяться к вакцинам от полиомиелита, лихорадки денге и гриппа.

Разработчики планируют полноценно представить эту технологию миру и ищут возможности финансирования, чтобы как можно быстрее провести клинические испытания.

Напомним, Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. В этом году им стало слово vax (то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинация").

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко