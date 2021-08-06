Вакцины не вредят способности рожать детей - убеждают ученые и призывают не верить сплетням.

Миф о том, что вакцинация против коронавируса может стать причиной бесплодия давно опровергли, но подобные мнения продолжают распространять в соцсетях.

Почему не стоит бояться прививки от коронавируса и откуда вообще взялись такие слухи – рассказали эксперты, пишет DW.

Сперва говорили о бесплодии прежде всего у женщин – мол, произведенные с помощью вакцины антитела могут обезвреживать не только коронавирус, а также белки, которые участвуют в формировании плаценты в матке.

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Сторонники этого мифа заявили о сходстве спаечного белка и синцитина-1.

На самом деле спаечный белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, а синцитин-1 - с 538. Ученые нашли всего одну последовательность из 5 аминокислот, которая является сходной в этих двух протеинов, но и она не является идентичной.

"Если же и следовать этой теории, то к бесплодию прежде всего приводило бы и заболевание COVID-19", – отметил директор лаборатории плаценты Университетской клиники йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии.

О мужском бесплодии в результате вакцинации от COVID-19 также были разговоры - однако исследование американских ученых указывает на противоположные выводы.

Ученые проанализировали сперму 45 мужчин до и после прививки мРНК-вакциной и не смогли установить никакого негативного влияния прививки на репродуктивную функцию мужчин.

В то же время ученые обнаружили, что наоборот инфицирование коронавирусом может негативно сказаться на мужском здоровье.

Коронавирус опаснее прививки

Вакцинация мРНК-вакцинами не является причиной ни проблем с эрекцией, ни бесплодия. Вместо этого SARS-CoV-2 создает риск получить эти оба заболевания.

Команда урологов смогли выявить вирус в ткани яичек мужчин, которые умерли от коронавируса. Так, вирус может вредить не только формированию спермы и способности продолжать род, но и приводить к эректильной дисфункции.

В то же время такие выводы не являются чем-то абсолютно неожиданным. Ведь, другие вирусы тоже могут вызвать воспаление в яичках и вредить репродуктивному здоровью.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко