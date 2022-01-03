В конце декабря Франция заявила, что отменила заказ на 50 000 курсов "Молнупиравира".

Бельгия закупит по 10 000 курсов противовирусных препаратов для перорального лечения COVID-19 "Молнупиравир" и "Паксловид", разработанных соотвественно Merck и Pfizer.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

В начале декабря министр здравоохранения Бельгии заявил, что правительство ведет переговоры с Merck о покупке "Молнупиравира", а органы здравоохранения Бельгии сообщили, что следует приобрести и "Молнупиравир" и "Паксловид".

"Переговоры завершены, и мы купим 10 000 обоих", - сказал представитель Министерства здравоохранения Бельгии Арне Бринкман в понедельник.

Спикер не ответил на вопрос, сколько Бельгия согласилась заплатить, и не сказал, когда страна ожидает получить первые курсы.

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В конце декабря Франция заявила, что отменила заказ на 50 000 курсов "Молнупиравира" после того, как компания Merck конце ноября обнародовала данные о том, что препарат был заметно менее эффективным, чем считалось, уменьшив количество госпитализаций и смертей во время клинических испытаний лиц с высоким риском примерно на 30%.

В то же время в Pfizer отметили, что "Паксловид" продемонстрировал почти 90% эффективность в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском, а лабораторные данные свидетельствуют, что препарат сохраняет свою эффективность против быстродействующего варианта коронавируса Omicron.