Минус использования "Барицитиниба" в его цене. В украинском сегменте интернет-рынка лекарств его предлагают за 46 814 гривень за 28 таблеток.

Препарат, который обычно используется при артрите, вместе с "Ремдесивиром", может сократить дни лечения от коронавирусной болезни на день или больше.

Особенно для тех, у кого тяжелое течение заболевания, пишет Украинская правда. Жизнь.

Ранее, Всемирная организация здоровья не рекомендовала использовать "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 пока не будет достаточных доказательств его эффективности. Новое исследование доказывает его эффективность в сочетании с другим препаратом – "Барицитинибом".

Минус использования "Барицитиниба" в его цене. В украинском сегменте интернет-рынка лекарств его предлагают за 46 814 гривень за 28 таблеток.

Также один из возможных побочных эффектов этого препарата – образование тромбов.

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В исследование, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, было включено 1000 пациентов с коронавирусом. Всем им давали препарат "Ремдесивир". В общей сложности 515 пациентов, получавших также "Барицитиниб", вылечились в среднем за 7 дней. А те 518 пациентов, которые получали только "Ремдесивир", лечились 8 дней.

У людей, получавших два препарата было меньше побочных эффектов и на 30% больше шансов быстро улучшить здоровье через 2 недели. В них также был ниже риск смерти в течение 4 недель после начала лечения – 5,1% против 7,8% при приеме только "Ремдесивира".

Наибольший эффект был виден среди пациентов, которые были достаточно больными, чтобы получать кислород, но еще не настолько, чтобы подключаться к ИВЛ. Эти пациенты лечились 10 дней двумя препаратами и 18 дней, если только одним из них, пишет Reuters.

Сейчас в протоколах лечения коронавирусной болезни рекомендуют использовать "Дексаметазон", который значительно дешевле, чем "Барицитаниб". Исследования показывают, что "Дексаметазон"в отличие от "Барацитиниба", значительно снижает смертность у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Сейчас проводятся дополнительные исследования, где будут прослежены две схемы лечения - "Ремдесивир" + "Барицитиниб" и "Ремдесивир" + "Дексаметазон", чтобы определить дополнительные преимущества, отмечают в материале The New York Times.

Лечение коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН