В исследовании принимали участие люди, вакцинированные AstraZeneca и Pfizer, а также те, кто переболел.

Ученые на фоне заявлений о тромбозе из-за COVID-вакцины AstraZeneca провели исследования. Они выяснили, что вторая доза препарата не несет дополнительной угрозы образования тромбов.

Об этом пишет The Lancet.

В исследовании приняли участие 945941 человек, привитый Pfizer, из них 778534 человек с двумя дозами, 426272 - привитых AstraZeneca с 27 декабря 2020 по 19 мая текущего года.

Кроме того, ученые изучили 222710 человек, которые переболели COVID-19 с 1 сентября 2020 по 1 марта текущего года, а также данные о 4570149 "фоновых" людях за период с 1 января 2017 по 1 января 2019 года.

Читайте такжеВо Франции утвердили "ковидные" пропуски и обязательную вакцинацию медиковПо данным ученых, после первой дозы вакцины AstraZeneca частота тромбозов составила ~8,1 на 1 000 000 привитых, а после второй ~2,3, что сопоставимо людьми, которые не были привиты.

При этом частота венозных тромбозов после первой дозы Pfizer увеличилась в 1,3 раза по сравнению с восьмикратным увеличением при COVID-19.

"Никаких конкретных факторов риска или окончательной причины тромбоза после вакцинации не выявлено. AstraZeneca продолжает проводить и поддерживать текущие исследования потенциальных механизмов", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые все еще исследуют комбинации вакцин от коронавируса. Они выявили препараты, при смешивании которых уровень антител повышается в шесть раз.

Автор: Анастасия Горбачева