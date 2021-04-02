Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что у Вашингтона есть достаточно доз вакцин, чтобы не применять препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина до сих пор не зарегистрирована в США.
Читайте такжеAstraZeneca предоставила устаревшие данные о своей вакцине - регулятор США
Как пишет Reuters, по его словам, этот вопрос еще находится в подвешенном состоянии, поскольку по нему нет единого мнения.
"У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды", - подчеркнул Фаучи.
Вакцина AstraZeneca: что известно
- В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата.
- Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.
- Ранее министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступило в силу 31 марта.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram