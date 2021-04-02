Вакцина AstraZeneca до сих пор не зарегистрирована в США.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что у Вашингтона есть достаточно доз вакцин, чтобы не применять препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина до сих пор не зарегистрирована в США.

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Как пишет Reuters, по его словам, этот вопрос еще находится в подвешенном состоянии, поскольку по нему нет единого мнения.

"У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды", - подчеркнул Фаучи.

Вакцина AstraZeneca: что известно

В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата.

Однако позднее европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность данного препарата.

Ранее министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступило в силу 31 марта.

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Автор: Виктория Гордиенко