Антибиотик азитромицин оказался не эффективным при лечении больных COVID-19.
Об этом заявили американские ученые. Они отметили, что препарат был не более эффективным, чем плацебо. По словам исследователей, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию.
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"Результаты не подтверждают использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях", - заявила автор исследования и доктор медицинских наук Кэтрин Ольденбург, передает ТСН со ссылкой на Medical Xpress.
Ранее считалось, что азитромицин обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование COVID-19, если лечиться им на ранней стадии заболевания.
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