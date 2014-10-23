У детей, которые не пьют коровье молоко, развивается дефицит витамина D

Некоторые дети не могут пить коровье молоко из-за аллергии или непереносимости лактозы. Кроме того, отдельные исследования показали, что коровье молоко вредно для человеческого организма. Тем временем, согласно последнему исследованию канадских ученых, у детей, пьющих любое другое молоко, например, рисовое, соевое, козье или миндальное, и не пьющих коровье, снижен уровень витамина D в организме, передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Дефицит витамина D приводит к проблемам с костями и мышцами.

Ученые оценили данные 3821 здорового ребенка в возрасте от одного года до шести лет. Около 87% детей пили коровье молоко, а 13% - любое другое. Участники, которые не пили коровье молоко, в два раза чаще страдали от дефицита витамина D. Каждый стакан другого молока был связан с падением уровня витамина D на 5% в месяц.

Ученые считают, что людям необходимо получать подробную информацию о содержании витамина D, кальция и других питательных веществ в напитках, которые они выбирают для своих детей в качестве альтернативы коровьему молоку. Врачи, в свою очередь, должны следить за уровнем витамина D в организме у детей, которые не могут пить коровье молоко из-за диеты, аллергии или непереносимости лактозы.