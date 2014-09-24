Лучшие народные средства против изжоги

Распространенные в народе средства как сода и молоко не рекомендуются при изжоге, пишет econet.ua. Так как сначала кислотность желудочного сока снижается, а через некоторое время повышается. Чтобы уменьшить горечь и уменьшить изжогу нужно:

Исключить из рациона острую, жареную, жирную пищу.

Пережарить гречку до темно-коричневого цвета, истолочь, просеять. Принимать на кончике ножа 3-4 раза в день.

20 г травы сушеницы топяной залить 200 мл кипятка, настоять 15 минут. Принимать по 1 ст. ложке 4-5 раз в день.

Корни, семена и листья дягиля лесного истолочь. Полученный порошок заваривать как чай по 1 щепотке. Принимать 3 раза в день.

Трава зверобоя, сушеницы, тысячелистника — по 20 г. 3 ст. ложки смеси настоять 2 часа в 1 л кипятка, процедить. Пить по 1\2 стакана 4-5 раз в день.