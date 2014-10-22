5 самых полезных добавок к чаю

Сегодня в магазинах можно приобрести буквально любой вид чая: цитрусовый, манговый, с корицей, шоколадный, лавандовый — одним словом, какой угодно. Впрочем, почему бы вам не попробовать купить обычный чай без всяких добавок и самостоятельно превратить его в чудо? FeelGood представляет топ-5 лучших добавок к чаю, которые не только придадут ему необычный и приятный вкус, но также и сделают более полезным напитком.

Мята. Эта добавка к чаю в первую очередь обеспечит ваш чай особым ароматом. Мята также обладает успокаивающим эффектом, помогает бороться с простудой и улучшает сон. Вы можете использовать как сушеные, так и свежие листья мяты.

Ягоды. Сушеные ягоды являются отличной добавкой к чаю. Немного ежевики, малины или других ягод сделают напиток ароматным и полным витаминов. Особенно рекомендуется добавлять их в чай при простуде.

Имбирь. Чай с имбирем особенно хорош в зимнее время. Он улучшает обмен веществ и согревает. Вы можете нарезать имбирь кубиками или натереть на терке. Только не переборщите — имбирь все-таки штука острая, и потому в слишком большом количестве он будет в чае словно ложка перца чили. Идеальное соотношение — 5 г имбиря на 200 мл чая.

Жасмин. Добавить в свой любимый напиток жасмин — это отличный способ восстановить силы после долгого и напряженного дня на работе. Чай с жасмином тонизирует самым лучшим образом.

Гибискус. Очень полезен людям, которые имеют низкий уровень гемоглобина. Кроме того, такая добавка к чаю обеспечит ваш организм йодом.