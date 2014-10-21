Тимьян улучшает детородную функцию мужчин

Неприметный на вид цветок тимьян давно известен в народной медицине, пишет uzhgorod.net.ua.

Считается, что это растение положительно влияет на мужскую половую функцию. Поэтому ее активно используют для профилактики и лечения импотенции и простатита. Чабрец усиливает половое влечение. Применяют также масло чабреца и его настойки: масло - наружно, а настой пьют натощак несколько раз в день. Длительность приема может составлять от трех до шести месяцев. Для профилактики мужчины могут периодически пить чай из чабреца, в том числе с добавлением других трав. Он способен не только непосредственно, но и косвенно влиять на усиление мужской половой функции.

В то же время улучшает работу мозга и нервной системы, тонизирует организм, поднимает настроение и избавляет от депрессии, раздражительности, хронической усталости. При заболеваниях мочеполовой системы тимьян эффективен как антибиотик.