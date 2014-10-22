Жирная пища вредит мужскому здоровью

Это связано с разницей в количестве эстрогена и состоянии его рецепторов. Так, женщинам, вероятно, полезно время от времени есть жирное, а мужчинам же очень вредит.

У мужчин из-за жирной пищи чаще развиваются воспаления и проблемы со здоровьем. Ученые из Медицинского Центра Сидар-Синай изменили мозг самцов крыс, чтобы он воспринимал жирные кислоты так же, как женский. После этого негативные последствия употребления жирной пищи обошли грызунов стороной.

Сейчас исследователи пытаются выяснить, характерно ли то же самое для людей. Если да, то многим мужчинам придется кардинально изменить свой рацион питания.

МедДэйли