В Африку доставят сыворотку из крови вылечившихся от Эболы пациентов

Помощник генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кини утверждает, что в либерийских лабораториях собраны образцы антител, которые помогут новым заболевшим лихорадкой, передает Русская служба Би-би-си.

Выступая 21 октября перед журналистами в Женеве, она отметила, что работа по созданию сразу двух потенциальных вакцин продвигается быстро.

Лихорадка Эбола уже унесла жизни более 4,5 тысяч человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

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"Есть примеры партнерств, которые начинают создаваться для того, чтобы в трех странах появилась возможность безопасно извлекать плазму и готовить препарат, который может быть использован для лечения инфицированных пациентов", - заявила доктор Кини.

Как сообщалось ранее, в Нигерии уже удалось остановить распространение лихорадки Эбола.