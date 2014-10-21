Почему кофе лучше пить сладким

Кофе без сахара совершенно не оказывает необходимого действия, говорят испанские исследователи. Ученые смогли определить, что непосредственно сочетание сахара с кофеином и оказывают соответствующее влияние на те отделы мозга, которые отвечают за концентрацию и внимание. Повышается "оперативная память", человек в голове удерживает немалое число информации, пишет Телеграф.

Без сахара кофе не обладает аналогичным действием, говорят ученые из Испании. Скорей всего, это имеет отношение к содержанию глюкозы в сахаре, выступающей главным и самым универсальным источником энергии.

До этого научные работники из США сделали следующий вывод - регулярное потребление кофе понижает риски возникновения депрессии. Еще кофе защищает от меланомы, а также от плоскоклеточного рака.

Употребление каждый день до 6 чашек этого напитка гарантируют понижение рисков появления рака предстательной железы у представителей сильной половины человечества, а также матки у женщин. Также, все, кто пьют постоянно данный напиток, страдают значительно меньше диабетом, раком толстой кишки, желчнокаменной болезнью, болезнью Паркинсона.