Кофе ухудшает шансы мужчин на отцовство

Ученые обнаружили, что даже умеренное потребление кофе мужчинами способно уменьшить их шансы на удачное оплодотворение. Поэтому представителям сильного пола, планирующим обзаведение ребенком, следует помнить об этом свойстве популярного напитка, пишет health-ua.org.

Кофе, как выяснили в течение последних нескольких лет исследователи из разных стран, способен не только прогонять утреннюю сонливость и бодрить весь организм. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что кофе снижает риск развития диабета 2-го типа, ишемического инсульта и даже некоторых форм рака.

Однако сотрудники Центральной клиники американского штата Массачусетс в городе Бостон (Massachusetts General Hospital, Boston) сообщают, что кофеин способен повреждать сперматозоиды на молекулярном уровне. При этом существенное снижение шансов мужчины на успешное оплодотворение женщины наблюдается при потреблении всего 2-х чашек эспрессо в день.

Эти утверждения основываются на результатах наблюдения 105 мужчин (средний возраст 37 лет), чьи жены пытались забеременеть в этой клинике с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Перед госпитализацией женщин тщательному медицинскому обследованию подверглись не только пациентки, но и их мужья – на основании опроса мужчин и результатов их обследования бостонские исследователи сделали любопытные выводы.

Они обнаружили, что у мужчин, выпивавших в день от двух до трех чашек натурального кофе (среднее суточное потребление кофеина 265 мг), шансы на успешное оплодотворение жен во время ЭКО были в несколько раз ниже по сравнению с теми участниками исследования, которые выпивали менее одной чашки либо не пили кофе вообще.

При этом ученые не обнаружили существенного снижения количества сперматозоидов, ухудшения их формы или подвижности – тем не менее, связь между потреблением кофе и снижением шансов стать отцом была неоспоримой.

Ученые из Бостона полагают, что отрицательное влияние кофе на сперму происходит на молекулярном уровне и планируют доказать это на следующем этапе исследования.