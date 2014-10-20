Темперамент человека определяется сезоном, в который он родился

Время года, в которое родился человек, влияет на его настроение и на риск развития аффективных расстройств. Таков вывод ученых их Венгрии. По словам профессора Ксении Гонда, биохимические исследования все объясняют, передает meddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert. Дело в том, что уровень моноаминовых нейропередатчиков, дофамина и серотонина, сильно разнится в течение года. И эффект от этих соединений может сохраняться на всю жизнь.

В целом, у людей, родившихся летом, чаще наблюдается циклотимический темперамент (у человека резко скачет настроение) по сравнению с рожденными зимой. Также рождение весной или летом нередко делает людей чрезмерно позитивными. А вот родившиеся зимой имеют иммунитет против раздражительности.

"Осенние люди" редко страдают от депрессии, нежели "люди зимние". Описанные особенности не относятся к отклонениям, но они могут при определенных условиях спровоцировать возникновение проблем. Здесь сочетаются врожденные и внешние факторы риска.