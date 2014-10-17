Походка способна изменить настроение

Изменение походки может изменить настроение и сделать человека счастливее, пришли к выводу исследователи из Канадского института перспективных исследований.

Давно известно, что настроение человека влияет на его внешний вид и осанку: грустные люди опускают плечи, в то время как счастливые их расправляют, информирует news.еizvestia.com.

Теперь же исследователи доказали, что существует и обратная взаимосвязь – принятое при прогулке положение влияет на настроение человека. У людей, которые по просьбе исследователей двигались в «подавленном стиле», настроение оказалось хуже, чем у тех, кто гулял размашистым шагом с расправленными плечами.

Соавтор исследования, профессор Николаус Тройе из Канадского института перспективных исследований, показал в прошлых исследованиях, что депрессивные люди передвигаются совершенно иначе, чем счастливые.

«Это неудивительно, что настроение и самочувствие влияет на нашу походку, но мы хотели узнать, существует ли обратная связь — влияет ли то, как человек двигается, на его самочувствие», — сказал он.

Чтобы проверить это, он и его коллеги показали участникам список положительных и отрицательных слов, таких как «хватит», «боюсь» и «беспокойство». Затем они попросили добровольцев ходить по беговой дорожке, пока они измеряли их движение и осанку.

Во время движения участники смотрели на экран с датчиком, который перемещался в зависимости от того, как менялась их походка. Исследователи попросили некоторых испытуемых попытаться переместить датчик влево, а других вправо, пишет в свежем номере британское интернет-издание Mail Online.

После этого участникам предстояло записать как можно больше слов, которые они могли вспомнить из ранее показанного им списка. В результате, те, кто двигались в подавленном стиле, вспомнили больше негативных слов.

Предыдущие исследования показали, что пациенты с клинической депрессией помнят гораздо больше негативных событий, чем позитивных, а плохие вспоминания заставляют их чувствовать себя еще хуже.

Исследование было опубликовано в «Журнале поведенческой терапии и экспериментальной психиатрии».