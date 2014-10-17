Как победить желание есть сладости

Давно доказанный факт, что сладости не только негативно отражаются на нашей фигуре, но и приводят к многим неприятным заболеваниям, таким как молочница и проблемы с поджелудочной железой. Как же держать себя в руках?

1) Снимите запрет, пишет Наша мама. Стоит себе запретить все сладости, и Вы быстро сорветесь. Позвольте себе сладкое, даже если сидите на диете. Просто ограничьтесь скромными порциями: 1 конфета после обеда, стаканчик мороженого на ланч или несколько печений с молоком перед сном.

2) Питайтесь часто, но небольшими порциями. Так, в случае срыва, Вы не сможете съесть слишком много сладкого.

3) Если хочется сладкого, отдайте предпочтение десерту, включающему белки. Например, горячий шоколад с молоком или мороженое.

4) При возникновении острого желания постарайтесь отвлечься и сделать что-нибудь приятное: погулять, послушать музыку или принять ванну.

5) Спорт помогает снизить любую тягу, а небольшая зарядка может стать экстренным спасением в трудный момент. Подойдите к открытому окну и сделайте как можно больше глубоких приседаний. Часто желание сладкого вызывает обычная усталость, долгая скучная или сидячая работа, или негативные эмоции - во всех этих случаях прекрасно помогает физическая активность.