Какие сладости полезны для фигуры

Удивительные порой открытия делают ученые, заставляя нас другими глазами взглянуть на привычные вещи и отказаться от устоявшихся стереотипов. Так, на прошедшей недавно конференции Европейской ассоциации кардиологов было, был представлен доклад, в котором ученые опровергли распространенные представления о диетическом питании и о том, что в борьбе с лишним весом обязательно надо отказываться от сладкого, пишет orthodox.od.ua.

Авторы доклада убеждены, что употребление сладостей не только не вредит фигуре, но даже защищает ее. Главное соблюдать три правила:

Не есть сладкое на ночь

Порция десерта должна быть небольшой

Выбирать только качественный десерт

С первым пунктом – все предельно ясно – десерты специалисты рекомендуют употреблять только днем. Причем, по их мнению, оптимальным считается употреблять десерт ДО основного приема пищи, а не как это привычно – после. Если съедать сладкое перед обедом количество употребляемой пищи в обед снижается.

Что касается количества употребляемых сладостей, то эксперты, безусловно, рекомендуют ограничивать себя небольшими порциями – одна долька шоколада, небольшой кусочек торта или одна порция мороженого – в день. С шоколадом, конечно, могут быть «варианты»: молочный шоколад с вкусовыми добавками – это «полноценный» десерт, его употреблять следует в минимальных количествах, а вот горький шоколад – продукт полезный и его можно съедать 50-70, а в дни повышенных умственных нагрузок и 100 граммов в день.

Вопрос выбора качества продуктов эксперты обсуждают уже не первый год – снижающее качество сырья влияет и на конечный продукт. Поэтому специалисты призывают внимательно изучать состав выбираемого десерта и отдавать предпочтение только проверенным торговым маркам.