Какие сладости полезны для фигуры
Употребление сладостей не только не вредит фигуре, но даже защищает её. Главное соблюдать три правила
Удивительные порой открытия делают ученые, заставляя нас другими глазами взглянуть на привычные вещи и отказаться от устоявшихся стереотипов. Так, на прошедшей недавно конференции Европейской ассоциации кардиологов было, был представлен доклад, в котором ученые опровергли распространенные представления о диетическом питании и о том, что в борьбе с лишним весом обязательно надо отказываться от сладкого, пишет orthodox.od.ua.
Авторы доклада убеждены, что употребление сладостей не только не вредит фигуре, но даже защищает ее. Главное соблюдать три правила:
Не есть сладкое на ночь
Порция десерта должна быть небольшой
Выбирать только качественный десерт
С первым пунктом – все предельно ясно – десерты специалисты рекомендуют употреблять только днем. Причем, по их мнению, оптимальным считается употреблять десерт ДО основного приема пищи, а не как это привычно – после. Если съедать сладкое перед обедом количество употребляемой пищи в обед снижается.
Что касается количества употребляемых сладостей, то эксперты, безусловно, рекомендуют ограничивать себя небольшими порциями – одна долька шоколада, небольшой кусочек торта или одна порция мороженого – в день. С шоколадом, конечно, могут быть «варианты»: молочный шоколад с вкусовыми добавками – это «полноценный» десерт, его употреблять следует в минимальных количествах, а вот горький шоколад – продукт полезный и его можно съедать 50-70, а в дни повышенных умственных нагрузок и 100 граммов в день.
Вопрос выбора качества продуктов эксперты обсуждают уже не первый год – снижающее качество сырья влияет и на конечный продукт. Поэтому специалисты призывают внимательно изучать состав выбираемого десерта и отдавать предпочтение только проверенным торговым маркам.