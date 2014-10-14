Как бороться с осенней депрессией

Пасмурная осенняя погода часто становится причиной сезонной депрессии. В организме циклично происходит смена сна и бодрствования. Когда светит солнце, человек активен и полон сил. Когда наступает ночь, начинает вырабатываться "гормон сна" мелатонин. Поэтому при уменьшении светового дня люди часто испытывают сонливость и депрессию.

В это время организм можно обмануть: носить одежду светлых тонов, включать яркий свет в квартире. Но и слишком удлинять период бодрствования не стоит. Здоровый сон не менее 8 часов необходим для выработки достаточного количества "гормона радости" серотонина. Активнее всего он вырабатывается с 23.00 до 1.00, поэтому ложиться спать нужно не позже 22.00.

Также для повышения уровня серотонина организму требуется глюкоза. Лучше всего в течение дня есть овощи и фрукты, богатые грубыми волокнами, а также изделия из муки грубого помола. Тогда уровень глюкозы будет подниматься постепенно и так же медленно снижаться - и настроение будет ровным. Эффект от сладостей слишком быстротечен и резок.

Нужно стараться правильно организовать время, чтобы работа оставалась на работе, а отдых был полноценным. Свою позитивную роль сыграют прогулки на свежем воздухе, физические нагрузки и правильное питание.

БЕЛТА