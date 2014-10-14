4 лекарства, которые уменьшают мужскую силу

Иногда дела с «побочками» обстоят более серьезно, охватывая такие нежелательные реакции на препарат, как раздражение на коже, аллергию – вплоть до анафилактического шока. Но большинство из мужчин забывают об одном из самых нежелательных побочных эффектов: эректильной дисфункции.

Антидепрессанты. Антидепрессанты лечат не только клиническую депрессию, они также используются для лечения тревожных расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства или хронической боли. Одна из основных форм антидепрессантов, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, связаны с развитием эректильной дисфункции, пишет zdravoe.com.

Бета-блокаторы – лекарства для снижения артериального давления, которые также могут спровоцировать эректильную дисфункцию. Как и антидепрессанты, эти препараты влияют на нейротрансмиттеры в головном мозге, что в итоге приводит к половому бессилию, к счастью, преходящему.

Антигистаминные препараты. Миллионы мужчин страдают от аллергии, но некоторые из наиболее распространенных препаратов для лечения аллергии могут спровоцировать эректильную дисфункцию. Хотя ученым пока неясно, как именно они это делают, но временная импотенция как следствие приема антигистаминных средств – нередкое явления среди представителей сильного пола, страдающих от аллергии.

Н2-блокаторы, или антагонисты Н2-рецепторов. Эта группа препаратов относятся к популярной категории средств от изжоги.