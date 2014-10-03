Виагра может привести к слепоте

Силденафил, известный как Виагра, используется при эректильной дисфункции. Известно, что этот препарат помогает в лечении легочной артериальной гипертензии и гастропареза. Однако исследователи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили: силденафил негативно влияет на зрение, передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Он затрудняет функционирование фермента, играющего важную роль в передаче световых сигналов от сетчатки к мозгу. Особенно подвержены вредному воздействию люди с наследственным заболеванием глаз, ведущим к слепоте, пигментным ретинитом.

Люди с нормальным зрением могут быть носителями гена, вызывающего пигментный ретинит, и даже не подозревать об этом. Тем временем, такая мутация встречается у каждого 50 человека. Пигментный ретинит развивается из-за мутации в гене, производящем фермент под названием PDE6. Люди с двумя копиями измененного гена заболевают этой болезнью.

В новом исследовании ученые наблюдали за воздействием однократной дозы силденафила на здоровых мышей и мышей с данной мутацией. Они заметили временную потерю зрения у здоровых мышей после лечения. Эффект сохранялся дольше у мышей с мутациями. Исследователи также заметили в глазах у этих мышей ранние признаки клеточной смерти. Так, cилденафил способен вызвать дегенерацию у носителей заболевания сетчатки.

Высокие дозы Виагры вызывают временные нарушения зрения и у здоровых людей. Побочные эффекты включают повышенную чувствительность к яркому свету, затуманенность зрения и нарушение цветовосприятия. Ученые полагают: врачи при назначении Виагры должны иметь в виду, что она может приводить к слепоте.