Как повысить выработку гормонов счастья
Чем больше организм синтезирует выработку определенных гормонов, тем жизнерадостнее становится человек и тем больше он получает удовольствия от жизни
В осеннее время года многие люди сталкиваются с хандрой и депрессией. Поэтому эксперты предложили дать оценку счастью в физическом аспекте, пишет moirebenok.ua.
По мнению ученых, чувство счастья зависит от работы гормональной системы человека. Чем больше организм синтезирует выработку определенных гормонов, тем жизнерадостнее становится человек и тем больше он получает удовольствия от жизни.
Более того, ученые уверены, что выработку дофамина и серотонина и адреналина – гормонов, отвечающих за счастье, можно самостоятельно активировать.
Если уровень этих гормонов будет достаточно высоким, то человек вряд ли поддастся осенней хандре, его нервная система будет менее чувствительна к стрессовым ситуациям.
Так, эксперты считают, что усилить выработку гормонов счастья помогут:
Физические упражнения
Интим
Поход в театр
Просмотр хорошего фильма
Музыка
Прогулки в хорошую погоду
Вкусная еда
Но больше всего на выработку гормонов дофамина и серотонина влияют физические упражнения и интим. Специалисты также рекомендуют всегда находить дополнительные источники хорошего настроения, тогда выработка гормонов счастья будет происходить быстрее.