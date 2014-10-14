Как повысить выработку гормонов счастья

В осеннее время года многие люди сталкиваются с хандрой и депрессией. Поэтому эксперты предложили дать оценку счастью в физическом аспекте, пишет moirebenok.ua.

По мнению ученых, чувство счастья зависит от работы гормональной системы человека. Чем больше организм синтезирует выработку определенных гормонов, тем жизнерадостнее становится человек и тем больше он получает удовольствия от жизни.

Более того, ученые уверены, что выработку дофамина и серотонина и адреналина – гормонов, отвечающих за счастье, можно самостоятельно активировать.

Если уровень этих гормонов будет достаточно высоким, то человек вряд ли поддастся осенней хандре, его нервная система будет менее чувствительна к стрессовым ситуациям.

Так, эксперты считают, что усилить выработку гормонов счастья помогут:

Физические упражнения

Интим

Поход в театр

Просмотр хорошего фильма

Музыка

Прогулки в хорошую погоду

Вкусная еда

Но больше всего на выработку гормонов дофамина и серотонина влияют физические упражнения и интим. Специалисты также рекомендуют всегда находить дополнительные источники хорошего настроения, тогда выработка гормонов счастья будет происходить быстрее.