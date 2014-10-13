Зеленый чай улучшает память и мышление

Исследования ученых Базельского университета показали каким образом достигается эффект зеленого чая на нейроны мозга. В ходе эксперимента участники после принятия этого напитка приступали к интеллектуальной работе связанной с запоминанием информации. Во время такой деятельности активность отдельных долей головного мозга испытуемых контролировалась с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), пишет percare.ru.

Отмечено, что чай усиливает взаимосвязь между разными отделами головного мозга, в частности между лобной и теменной долями. За счет увеличения пластичности краткосрочных связей между нейронами улучшаются возможности оперативной памяти, и таким образом стимулируются общие процессы запоминания. Поэтому испытуемые намного продуктивнее справлялись с тестовыми заданиями.

Влияние зеленого чая на умственные способности обеспечивается за счет оптимальной комбинации в нем кофеина и L-теанина. Кроме улучшения краткосрочной памяти, они обеспечивают повышение уровня внимательности и работоспособности. Также эта комбинация помогает более длительное время фокусировать внимание при выполнении умственной работы, требующей высокой точности.

Кроме стимулирующего влияния на работоспособность мозга, зеленый чай также оказывает позитивные эффекты и на общее состояние организма. Такое действие напитка обеспечивается содержанием в нем многих биологически активных веществ, таких как полифенолы, токоферолы, каротиноиды, большого количества аскорбиновой кислоты и микроэлементов (селен, хром, марганец, цинк). Зеленый чай - один из лучших антиоксидантов. Он позитивно влияет на сердечнососудистую систему, в частности обеспечивая профилактику атеросклероза и гипертонической болезни. Также этот напиток обеспечивает профилактику кариеса, заболеваний щитовидной железы, мочекаменной болезни и рака. Еще одно полезное свойство зеленого чая - повышение чувствительности клеток к инсулину и усиление обменных процессов в жировой ткани, за счет чего нормализуется вес человека.