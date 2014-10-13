Сознание человека продолжает жить даже после отключения мозга - ученые

Британские специалисты в течение четырех лет исследовали данные двух тысяч человек в 15 больницах Великобритании, США и Австрии, которым врачи констатировали остановку сердца. Около 40% из выживших описывали "осознанность" в период между остановкой сердца и его перезапуском. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph.

В качестве примера исследователи привели опыт, описанный 57-летним социальным работником из Саутгемптона. Мужчина заявил, что во время клинической смерти он был "вне тела" и даже мог наблюдать за действиями врачей, которые возвращали его к жизни. При этом детали рассказа соответствовали тому, что на самом деле происходило тогда в комнате.

"Мы знаем, что мозг не может функционировать после того, как сердце перестает биться. Но в этом случае сознание, похоже, продолжало функционировать не менее трех минут, хотя мозг обычно отключается в течение 20-30 секунд после остановки сердца. Этот мужчина описал все, что происходило в комнате, но важно то, что он дважды смог услышать звуковой сигнал, который звучит каждый три минуты. Он говорил очень убедительно, и все, что он описал, действительно происходило", - сказал один из авторов исследований доктор Сэм Парния.

Ученый отметил, что многие люди, пережившие подобный опыт, могут принимать его за галлюцинации или иллюзии, однако на самом деле, по словам Парнии, пациенты "похоже, действительно отсылали к событиям, которые имели место".