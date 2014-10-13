В Либерии бастуют медики, лечащие больных лихорадкой Эбола

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, Национальная ассоциация работников сферы здравоохранения требует повышения компенсации за риск для тех, кто лечит больных Эболой. Медицинские работники также требуют предоставить им больше защитных костюмов и увеличить страховку.

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От смертельно опасного вируса Эбола в Либерии уже погибли 95 медиков. В правительстве Либерии заявили, что из-за беспрецедентного масштаба эпидемии не могут выплачивать надбавку за риск даже в том объеме, которым недовольны участники забастовки.

Заместитель министра здравоохранения Толберт Ниенсвах отметил, что забастовка негативно скажется на больных Эболой и может затормозить прогресс в борьбе с распространением заболевания.

Как сообщалось, по данным ВОЗ, по меньшей мере 4033 человека умерли от вспышки лихорадки, большинство из них - в Западной Африке.