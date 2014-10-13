От вспышки лихорадки Эбола умерли 4 тыс. 33 человека - ВОЗ

Число людей, умерших от вспышки лихорадки Эбола, возросло до 4 тыс. 33 из 8 тыс. 399 случаев заболевания в семи странах, по данным на 8 октября.

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Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения,сообщает Радио Свобода.

Число погибших включает 2 тыс. 316 человек в Либерии, 930 в Сьерра-Леоне, 778 в Гвинее, 8 в Нигерии и 1 - в США. Данные включают один случай в Испании и Сенегале, но без смертельных исходов. От отдельной вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго погибли 43 человека из 71 случая, отмечает Reuters.