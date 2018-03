Вакцинация подростков и взрослых более эффективна в борьбе с туберкулезом

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences были опубликованы результаты работы, оценивавшей пути достижения цели ВОЗ по элиминации туберкулеза к 2050 году. Сотрудники Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine) и отдела ВОЗ по борьбе с туберкулезом (Stop TB Department at the World Health Organization) выяснили, что наиболее существенное влияние на распространенность туберкулеза в мире при оптимальных затратах ресурсов окажет вакцинация подростков и взрослых в странах со средним и низким уровнем дохода. Этот прогноз верен, даже если вакцина будет не в полной мере эффективна и если одномоментная вакцинация будет сопряжена с большими затратами средств.

Туберкулезом чаще всего болеют молодые взрослые в странах со средним и низким уровнем дохода. От этого заболевания умирает около миллиона человек в год. ВОЗ ставит своей целью элиминацию этого заболевания к 2050 году.

В данной работе авторы исходили из того, что новая вакцина от туберкулеза будет доступна в 2024 году. Кроме того, ожидается, что она потребует ревакцинации через каждые 5 лет и эффективность ее может варьировать от 40% до 80%. Авторы рассматривали различные стратегии вакцинации и моделировали результат их применения в странах с низким и средним уровнем доходов. Оказалось, что наиболее рационально проводить профилактику у молодых взрослых. При этом единовременные расходы могут быть высокими при использовании вакцин короткого действия и низкой эффективности, но долгосрочно они оправданы.

Существующая противотуберкулезная вакцина (бацилла Кальметта-Герена, БЦЖ) широко используется у детей. При этом распространенность туберкулеза и связанная с ним летальность остаются на очень высоком уровне. В более ранних исследованиях уже было показано, что необходимо создание новых вакцин для борьбы с заболеванием.

