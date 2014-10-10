Кофе без кофеина полезен для печени

Ученые открыли немало полезных свойств натурального кофе, любимого напитка жителей планеты. Теперь внимание исследователей привлек и менее популярный его «собрат» – декофеинизированный кофе. Оказалось, что и кофе без кофеина тоже весьма полезен, пишет health-ua.org.

В последние годы появилось не менее 10 научных публикаций, авторы которых сообщали об обнаруженных ими различных полезных свойствах натурального кофе, ранее неизвестных. Установлено, что ароматный напиток при регулярном потреблении снижает риск развития диабета 2-го типа, инсульта и некоторых нейродегенеративных заболеваний – в первую очередь болезней Паркинсона и Альцгеймера.

А ученые из США, сотрудники Национального центра рака в городе Бетесда, штат Мэриленд (National Cancer Institute in Bethesda, Maryland) обнаружили, что как обычный кофе, так и его более «диетическая» разновидность, лишенная кофеина, обладают способностью нормализовать уровень печеночных ферментов.

Проведение биохимических печеночных тестов необходимо для диагностики самых разных заболеваний – повышенный уровень таких ферментов как аминотрансфераза, аланинаминотрансфераза и глутамил-пируват трансфераза может указывать на наличие болезней не только печени, но и других органов – например, поджелудочной железы или сердца.

Американские исследователи изучали данные 10-летнего наблюдения почти 28 000 взрослых жителей США.

Было установлено, что у тех испытуемых, которые ежедневно выпивали 3 и более чашек кофе, уровень основных печеночных ферментов в среднем был ниже по сравнению с участниками, которые кофе вообще не пили.

Важным моментом является то, что этот эффект наблюдался и в том случае, когда испытуемые регулярно пили декофеинизированный кофе.

«Полученные нами данные свидетельствуют о том, что кофе содержит и другие компоненты кроме кофеина, которые способны оказывать благотворное влияние на функции печени», – отмечает руководитель этого исследования профессор Цянь Сяо (Qian Xiao).