Алкоголь снижает способность мужчин зачать ребёнка

Многие исследования показали, что чрезмерное потребление алкоголя вредно для общего здоровья, но лишь немногие доказали его негативное воздействие на репродуктивное здоровье, пишет zdravoe.com.

Датские ученые восполнили этот пробел. Хотя мужчины, пьющие больше всего алкоголя – 40 или больше юнитов в неделю – продемонстрировали максимально низкое количество сперматозоидов, самое удивительное было то, что такой «стерилизующий» эффект был замечен даже у мужчин, пьющих мало (5 юнитов в неделю).

В испытание было включено более 1 200 датских мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, проходивших необходимый медосмотр по поводу оценки пригодности к военной службе. Они заполнили анкеты об уровне потребления алкоголя, сдали сперму и кровь на анлизы.

Как заявила ведущий исследователь доктор Тина Колд Йенсен, профессор экологической медицины в Университете Южной Дании, дизайн исследования не мог подтвердить, как именно алкоголь изменил показатели спермы, только показал то, что более высокие уровни потребления алкоголя связны с меньшим количеством и качеством спермы.