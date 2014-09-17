Как влияет употребление алкоголя во время беременности на здоровье ребенка

Оказалось, что периодическое употребление алкоголя во время беременности является фактором риска гиперактивности и нарушений внимания.

В работе использовались данные из популяционного исследования Продольное исследование родителей и детей Эйвона (Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)), которое проводится университетом Бристоля и включает в себя более 14000 женщин, которые были беременны с апреля 1991 по декабрь 1992. Исследование продолжается в настоящее время.

Для целей исследования периодическое употребление алкоголя определили как употребление четырех и более единиц алкоголя в сутки хотя бы один раз в течение беременности. Четыре единицы алкоголя в сутки соответствуют двум стандартным бокалам вина или двум кружкам пива или сидра. Женщины опрашивались на 18 и на 32 неделях беременности и, когда ребенок достигал возраста 5 лет. В возрасте 11 лет учителя и родители заполняли опросник, оценивающий психическое здоровье ребенка, а успеваемость по результатам выпускного экзамена из младшей школы (primary school).

Четвертая часть женщин сообщила о периодическом употреблении алкоголя хотя бы один раз в течение беременности. Половина из этих женщин сообщили, что употребляли не менее 4 единиц алкоголя один или два раза в течение месяца перед опросом. Большинство женщин, употреблявших алкоголь по данным опроса в 18 недель, сообщили об этом и в 32 недели беременности.

При анализе данных выделялись именно женщины, употреблявшие алкоголь эпизодически. Регулярно пьющие беременные исключались.

Оказалось, что даже при периодическом употреблении спиртных напитков в течение беременности у детей отмечаются гиперактивность и нарушения внимания. Характер употребления алкоголя матерями при достижении детьми возраста 5 лет никаким образом не был ассоциирован с поведением и успеваемостью в возрасте 11 лет, что доказывает неблагоприятное пренатальное воздействие.

Авторы исследования отмечают, что необходимо тщательно информировать беременных о возможных последствиях даже однократного употребления избыточного количества алкоголя.

Ремедиум