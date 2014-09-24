Продукт, который поможет скинуть лишний вес

Эксперты в области диетологии считают, что куриные яйца могут помочь в избавлении от лишних килограммов. Специалисты из Университета в Ливерпули выяснили: куриные яйца нормализуют уровень холестерина в крови и стабилизируют обмен веществ в организме.

Данные удалось установиться в ходе исследования с участием 440 добровольцев. Участников разделили на две группы. Первая группа в качестве основного пищевого рациона получала диетические продукты, но во всех блюдах отсутствовали куриные яйца. Вторая группа питалась аналогично, однако специалисты добавили в рацион небольшое количество яиц.

Оказалось, что все домыслы о вреде яиц – миф. Уровень холестерина в первой и второй группе оставался на оптимальных показателях. Большинству добровольцев за время исследования удалось сбросить 3-4 килограмма, однако в группе, употреблявшей куриные яйца, отмечалось укрепление мышечной ткани.

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