Разработан тест для определения рака по анализу крови

Оказалось, что тест, для проведения которого требуется только образец крови, может определять рак или предраковое состояние с почти 100% точностью.

Исследователи из Великобритании получили лимфоциты от 208 человек: у 20 была меланома, у 34 - рак толстого кишечника, у 4 - рак легкого, у 18 было подозрение на меланому, у 28 полипоз (предраковое состояние), у 10 - ХОБЛ. В контрольную группу вошли 94 здоровых добровольца. В рамках работы ученые провели анализ лимфоцитов методом ДНК-комет (гель-электрофорез единичных клеток). Сначала клетки помещали в агар (гель) и облучали светом ультрафиолетового спектра. Излучение повреждало ДНК. Степень повреждения генетического материала клетки оценивалась по результатам электрофореза - под действием электрического поля фрагменты ДНК двигались к положительному электроду и образовывали след, похожий на хвост кометы. Чем длиннее был хвост, тем больше повреждалась ДНК. У здоровых добровольцев его размеры были небольшими. Возможность различить больных и здоровых по длине «хвоста» оценивалась для нескольких режимов облучения и разных вариантов толщины и вязкости геля. Оказалось, что возможно подобрать параметры, обеспечивающие почти 100-процентную чувствительность и специфичность. Авторы назвали свой метод «тестом чувствительности генома лимфоцитов» (lymphocyte genome sensitivity assay)

Авторы ожидают, что разработанный анализ станет как самостоятельным методом скрининга онкологических заболеваний, так и будет использоваться для уточнения диагноза совместно с другими процедурами.

Ремедиум