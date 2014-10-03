Первый в жизни женщины мужчина влияет на здоровье всех её детей

Стало известно, как первый партнер может повлиять на потомство женщины.

Ученые пришли к любопытному выводу: первый партнер женщины способен оказывать влияние на развитие ее потомства. Такие результаты были получены в ходе изучения кактусовых мух. Было установлено, что после первого в жизни полового акта стартует процесс, оказывающий влияние на потомство уже от другой особи насекомого. Касается ли подобное человека, пока не установлено.

Интересно, но до конца XIX века в Западной Европе считалось, что первый в жизни женщины мужчина способен передавать ее будущим детям гены, вне зависимости от того, кто же в результате станет их отцом. Подобный процесс получил название «телегонии», пишет direct-press.ru.