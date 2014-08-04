В Австралии призывают урегулировать правила суррогатного материнства

Мальчик по имени Гамми имеет врожденный порок сердца, легочную инфекцию, а также синдром Дауна. Он находится в больнице в Таиланде и требует немедленного лечения.

Супруги забрали у суррогатной матери его сестру-близнеца, у которой не обнаружили проблем со здоровьем.

Его суррогатная мать Паттарамон Чанбуа заявила, что вырастит мальчика самостоятельно.

В сети уже собрали свыше 185 тысяч долларов на лечение Гамми.

Таиландка получила от австралийской пары 15 тысяч долларов за свои услуги. Врачи сообщили о проблемах с плодом на четвертый месяц беременности. Супруги просили женщину сделать аборт, однако она отказалась, поскольку это противоречило ее буддистским верованиям.

Премьер-министр Австралии Тони Эббот назвал этот случай "невероятно печальной историей", которая иллюстрирует "ловушки этого бизнеса".

В Австралии разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство. Супруги должны найти женщину, которая согласится выносить их ребенка безвозмездно, за исключением медицинских расходов.

В организации в защиту суррогатного материнства заявляют, что каждый год до полутысячи пар едут за пределы страны - в Индию, Таиланд, США, - чтобы найти суррогатных родителей.

Рейчел Канде, исполнительный директор организации, надеется, что этот случай приведет к улучшению правил международного суррогатного материнства, а не к его запрету.

"Наш самый большой страх, что Австралия собирается запретить международное суррогатное материнство вообще", - сказала госпожа Канде.

Британский юрист Никола Скотт говорит, что прекращение беременности при суррогатном материнстве не обсуждается заранее. По словам юриста, решением этой проблемы может стать международный договор, подобный к Гаагской конвенции об усыновлении.

"Тогда каждая страна будет иметь свои собственные правила. Родители, суррогатные матери и дети будут защищены", - считает г-жа Скотт.

bbc.co.uk