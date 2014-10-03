Facebook позаботиться о здоровье пользователей

Крупнейшая в мире социальная сеть, Facebook, планирует экспансию в сфере здравоохранения. Об этом news.eizvestia.com со ссылкой на Reuters рассказали на условиях анонимности три источника, знакомых с ситуацией.

Одно из направлений, которое намерены развивать в соцсети — онлайновые группы поддержки для пациентов, страдающих от тех или иных заболеваний. Там они могли бы обмениваться опытом борьбы с недугами, обсуждать эффективность различных методов терапии, и т.д. Еще одна группа разработчиков в Facebook создает приложения, призванные предотвращать заболевания, заставляя пользователей изменить свой образ жизни.

По словам источников Reuters, представители соцсети в последние месяцы провели ряд встреч с медиками и предпринимателями от здравоохранения. Полученная в ходе встреч информация используется в создании специального подразделения для исследований и разработок, касающихся «приложений для здоровья». Пока, впрочем, Facebook находится на стадии сбора идей.

С одной стороны, медицинские сообщества и приложения помогли бы Facebook повысить активность пользователей. С другой — в бесценную для рекламодателей копилку данных Facebook о том, кто у пользователя в друзьях и каковы его интересы, могли бы добавиться и сведения о здоровье. В этом отношении инициатива соцсети наверняка вызовет у многих неоднозначную реакцию. Поэтому рассматриваются различные подходы, в том числе запуск первого «здорового» приложения от имени другой компании, без упоминания роли Facebook в его разработке.