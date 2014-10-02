Как сделать свое мышление позитивным

Предлагаем вам несколько FeеlGood-советов, как научиться мотивировать себя и настроить свое мышление на позитивный лад.

Совет 1: составлять «Списки хороших вещей»

Каждый раз, когда вас начинают преследовать пессимистические мысли, берите в руки блокнот, ручку, и составляйте «Список хороших вещей». Суть его проста — необходимо прописать только положительные и приятные новости и факты, которые имеют какое-либо отношение к вашей жизни. Например, можно упомянуть последнюю удачную покупку, вкусный обед, интересный сон, зарплату или поход в кино — в общем, что-угодно, лишь бы это было позитивно. В процессе составления подобного списка людей обычно поражают сразу две мысли. Первая — о силе собственной демотивации («как же тянет по привычке начать писать и о плохом тоже»). Вторая — неожиданное понимание того, сколько хороших вещей вас окружают даже в этот самый момент («ничего себе, набралось целых 15 пунктов!»).

Обычно нужда в таком списке появляется только в «серые» дни плохого настроения, однако при необходимости его можно составлять хоть каждый вечер.

Совет 2: общаться с позитивными людьми

Одно из главных условий позитивного мышления — это хорошее окружение. Ведь кто может смотивировать лучше, чем люди, верящие в вас и не скупящиеся хвалить за успехи?

И пусть даже ваши родственники, друзья или коллеги предпочитают расстраивать своими советами да поучениями — не беда, найдите в своем круге общения такого человека, которому будет интересно послушать о ваших идеях и который сумеет поддержать вас в начинаниях.

Совет 3: надеть волшебный браслет

Еще одна интересная психологическая игра. Суть ее в том, чтобы 21 день (ученые утверждают, что именно такой срок требуется для образования стойкой привычки) носить браслет на одной и той же руке. Но сделать это может быть капельку сложно, ведь всякий раз, когда вам захочется демотивировать себя привычными «я не смогу» и «это слишком сложно», браслет придется снимать и надевать на другое запястье. «Счетчик» дней при этом аннулируется и отсчитывать 21 день придется сначала.

Кстати, это очень распространенный трюк, применяемый для борьбы с многими плохими привычками: злоупотреблением ругательствами, курением, грызением ногтей и т. д.

Верьте в себя и забудьте про сомнения. У вас все получится!