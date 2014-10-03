Картошка-фри делает подростков глупыми

Картофель-фри, гамбургеры, чипсы, сладкая газировка и прочие блюда в стиле фаст-фуд вредят не только здоровью, но и интеллекту, выяснили ученые.

Университет Западной Австралии провёл длительный эксперимент, в течение трех лет наблюдая за 602 школьниками с разными стилями питания, пишет viknaodessa.od.ua.

Исследователи измерили IQ ребят в возрасте 14 лет и составили подробное описание питания в семье и в школе. В 17 лет подростки прошли повторные тесты. Оказалось, что у тех, кто питался полуфабрикатами или в заведениях фаст-фуда, уровень интеллекта в среднем ниже, чем у тех, кто питался здоровой пищей.

Диета также оказала влияние на внимательность, усидчивость и разные виды памяти подростков. По мнению учёных, такое воздействие фаст-фуда на развивающийся мозг объясняется высоким содержанием сахара и омега-6 жирных кислот. Для гармоничного развития человеческий мозг нуждается в ненасыщенных жирах омега-3 и в сложных углеводах, содержащихся в овощах, фруктах и крупах.