Роман «Пятьдесят оттенков серого» вредит психике

Чтение романа «Пятьдесят оттенков серого» может повлечь необратимые и драматические изменения личности у молодых женщин, утверждает новое исследование.

Исследователи говорят, что молодые женщины, которые читали книги британской писательницы Э. Л. Джеймс, чаще проявляют признаки расстройств пищевого поведения и оскорбляют партнера, по сравнению с теми, кто их не читал, информирует news.еizvestia.com.

Женщины, которые прочли все три книги серии, гораздо чаще злоупотребляют спиртным и имеют несколько половых партнеров, утверждают полученные результаты.

Эми Бономи, исследователь из Университета штата Мичиган, сказала: «Вполне возможно, что именно книги повлияли на поведение женщин».

Она признает, что в рамках проведенного ею исследования не изучалось, произошло ли изменение в поведении женщин именно после прочтения книг, однако, как подчеркнула она, это потенциальная проблема, в любом случае.

«Если у женщин в прошлом имелись определенные проблемы со здоровьем, например, расстройство пищевого поведения, то прочтение романа «Пятьдесят оттенков серого» может стать причиной рецидива и потенциально способно усугубить проблему», — сказала Бономи.

В рамках исследования изучили более 650 женщин в возрасте от 18 до 24 лет. По сравнению с не читавшими книгу участницами, те, кто читал первый роман «Пятьдесят оттенков серого», на 25% чаще имели партнера, который кричал или ругался на них; 34% встречались с мужчиной, демонстрировавшим склонности к преследованию; и более 75% использовали диетические добавки или голодали в течение 24 часов и более.

65% тех, кто прочитал все три книги, чаще злоупотребляли спиртным, чем не читавшие. 63% процента имели пять и больше секс-партнеров в течение своей жизни.

Исследование, которое было опубликовано в журнале «Женское здоровье», является одним из первых, изучивших взаимосвязь между рисками для здоровья и чтением популярных романов, содержащих описания насильственных действий в отношении женщин.

Прошлые исследования связали просмотр сцен насилия в телевизионных программах со случаями насилия в реальной жизни и антиобщественным поведением. Другое исследование установило, что чтение гламурных журналов может сделать женщину одержимой своим внешним видом.