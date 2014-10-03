Великобритания выделила более 190 млн долларов на борьбу с эпидемией Эболы в Сьерра-Леоне

Великобритания выделила дополнительно 120 млн фунтов ($194 млн) на борьбу с эпидемией болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), в Сьерра-Леоне - африканской стране, где возникла особенно острая угроза распространения инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, выступая на открывшейся в Лондоне международной конференции по борьбе с вирусом, сообщает ТАСС.

В конференции принимают участие представители Великобритании, Гвинеи, Либерии, Сьерра-Леоне, США. На форуме должен был присутствовать президент Сьерра-Леоне Эрнест Бэй Корома, однако он не смог прибыть в Лондон из-за поломки самолета.

"Британия развернула свое присутствие в Сьерра-Леоне, там находятся наши инженерные войска, там находится большая миссия сотрудников британского министерства международного развития, мы реализуем план развертывания большого количества дополнительных больничных коек", - заявил Хаммонд.

"Нам необходима помощь международного сообщества, которое должно направить врачей и медсестер, так что мы просим другие страны опереться на структуру, которую мы создали", - добавил он.

По данным британского правительства, благодаря помощи Лондона в госпиталях Сьерра-Леоне будет оборудовано дополнительно 700 мест для инфицированных вирусом Эбола. Раньше Соединенное Королевство выделило странам Африки 5 млн фунтов ($8 млн) помощи для борьбы с Эболой.

Между тем, как объявила ранее базирующаяся в Лондоне благотворительная организации Save the Children, на прошлой неделе в Сьерра-Леоне было выявлено 765 новых случаев заражения вирусом Эбола, однако в стране для этих пациентов есть в наличии только 327 свободных мест в больницах.

По данным организации, в Сьерра-Леоне каждый час этим вирусом заражаются пять человек, причем темпы роста заболеваемости нарастают. Если такая тенденция сохранится, в Западной Африке к концу октября десять человек каждый час будут заболевать БВВЭ. "Нам грозит страшная перспектива эпидемии, которая будет распространяться, как лесной пожар, так что число новых случаев будет расти в два раза каждые три недели", - заявил Роб Макгилливрей, глава отделения организации в Сьерра-Леоне.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 28 сентября в Западной Африке было зарегистрировано 7178 случаев заболевания БВВЭ, от этого недуга погибли 3338 человек. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, распространилась главным образом в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, случаи заражения также зафиксированы в Нигерии и Сенегале.

В настоящий момент не существует официально одобренных для производства лекарств или вакцин от Эболы. Испытания экспериментальной вакцины проводятся в США.